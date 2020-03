-Se verá la modalidad en este momento ante la urgencia. Nosotros estamos tratando de que ingresen al sistema: los médicos de terapia se necesitan para hoy y para siempre. Hoy necesitamos una celeridad que la burocracia no tiene. Por lo tanto, inicialmente se les hará alguna forma de vinculación para que comiencen a trabajar y después intentaremos que el gobierno de la Ciudad los incorpore al sistema porque una vez que termine la pandemia el sistema de salud va a seguir muy requerido. No hay que olvidarse que se han reprogramado y pospuesto cirugías y estudios que no son de urgencia, para descongestionar a los efectores de salud.