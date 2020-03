“El barrio está tranquilo y veo que la mayor cantidad de la gente está en sus casas, el colectivo que cruza a pocas cuadras va prácticamente vacío. Pero mi vecino que vive al día salió a cortar el pasto a las casas del barrio de enfrente porque si no, no tiene con qué comprar comida. Y como él, l a mayoría vamos a empezar a salir para conseguir algún recurso, ver si encontramos jabón y lavandina a un precio más razonable: mucho esto no va a durar ”. El que habla es un interlocutor habitual de Infobae, una fuente que prefiere no revelar su nombre, referente social de un barrio del conurbano que siempre apuesta a la organización social a través de las redes de cooperativas de trabajo, mientras atiende un comedor y merendero.