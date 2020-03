También en el Senado se constituyó la comisión de Justicia para cuya presidencia quedó también en manos de Oscar Parrilli, a quien Morales apuntó como autor intelectual del proyecto de intervención judicial. "No soy integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, no voy a votar nada”, se defendió de las acusaciones de Morales. “Si el gobernador está tranquilo de que la Justicia es tan prístina y proba, no se cuál es el problema de que lo investiguen”, lanzó el ex secretario general muy cercano a Cristina Kirchner. Como el resto de los senadores peronistas se despegó de segundas intenciones: “No hay un guiño de nada, mi posición a favor de la libertad de Milagro Sala es de cuatro años atrás”, recalcó.