Salvai mantiene su lazo político con la ex gobernadora, que se mudó a un departamento que recicló sobre la avenida Pueyrredón, en la Ciudad, y que aún no tiene claridad sobre su futuro partidario. Dice que no quiere vivir de la política, a pesar de que lo hace desde el 2004, en sus primeros pasos en la Legislatura porteña. Está por cerrar un contrato con una ONG, mientras analiza si abre o no una fundación. Vidal volvió a conversar en las últimas semanas con Axel Kicillof.