Por esas acusaciones fueron enviados al banquillo Pochetti, la viuda de Muñoz; el ex secretario de Cristina Kirchner, Isidro Bounine, y el ex ministro de Hacienda de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, entre otros. Se investiga el tramo internacional del lavado de dinero que protagonizó el fallecido ex secretario millonario de Néstor Kirchner cuando compró a través de sociedades y testaferros 16 propiedades en Estados Unidos -incluidos dos departamentos en el Hotel Plaza de Nueva York-. Implicó un movimiento de USD 70 millones.