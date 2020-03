Por la situación del coronavirus, un abogado abogado pidió hoy por medidas sanitarias en el edificio de los tribunales de Comdoro Py. “Si uno va a los baños no solo no hay jabón ni papel higiénico, sino que la situación higiénica es deprorable”, dijo Mario Ganora, abogado de Osvaldo Daruich, ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz, en la audiencia que se realizó hoy en el juicio oral por las presuntas irregularidades en la obra pública que se sigue contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y otras personas.