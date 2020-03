- Es mundial, el coronavirus está afectando la economía mundial, Estados Unidos bajó de manera estrepitosa -por lo menos para ellos- medio punto la tasa de interés, estamos frente a un tembladeral que muchos empiezan a comparar con la crisis del 2008/2009. Pero dejame decirte que la percepción de que el Gobierno no arranca o no depende mucho del lugar que tenés en la pirámide social . Si vos no tenías para comer, el Gobierno creó una tarjeta alimentaria que te da la posibilidad de alimentar a los pibes. Si vos estabas endeudado con el Anses, como le pasaba a 4.900.000 millones de argentinos, el Gobierno te bajó cinco puntos la tasa y te pateó para adelante las cuotas que tenías que pagar por tres meses. Si tenés una pyme, el Gobierno te está tratando de ayudar con una moratoria fiscal. Si tenías dificultades para comprar remedios y te pasaba que no llegabas a comprar las recetas que te daba el médico, está el plan del PAMI para hacerse cargo del 100% de una gran cantidad de medicamentos. Ahora, ¿la Argentina está andando a la velocidad que Alberto Fernández espera? No, somos conscientes de la situación actual. E nfrentamos un trilema, una serpiente de tres cabezas. No son tres problemas distintos, es un mismo problema que tiene tres formas de atacarnos: la deuda, la recesión económica y la inflación . El instrumental económico se divide con fórmulas ortodoxas y heterodoxas. Si vos intervenís con fórmulas ortodoxas para frenar la inflación, se te dispara la desocupación y se te enfría más la economía. Si vos querés inyectar recursos de una manera acelerada para expandir la demanda, un modo keynesiano, eso puede provocar que ese excedente vaya al dólar y la inflación. Es un problema enorme, porque se da esta situación insólita, de estanflación con endeudamiento externo. Entonces, secuenciamos la resolución de los conflictos. Primero resolvemos la deuda, porque es la manera de resolver el dólar, el problema más importante que tenemos. Segundo, tenemos que bajar la inflación para terminar con esta inercia inflacionaria, y eso lo estamos conseguiendo. Y en relación a la demanda, priorizamos a los que están más abajo, porque entendemos que si le damos a la maquinita para poder dar los aumentos que nos gustaría, provocaría un problema de inflación. El Gobierno tiene un diagnóstico claro. ¿Es lo que nos gustaría?, No, pero es el país que heredamos.