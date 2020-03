Schiaretti, que no estará en Ferro pero sí asistirán los suyos, no será el único retornado. Los congresales del PJ de Salta también asistirán al cónclave convocado por el presidente del PJ nacional, José Luis Gioja. Los salteños hace años que no participaban por decisión del ex gobernador Juan Manuel Urtubey, otro de los dirigentes que rompieron con el kirchnerismo en pos de su fallido sueño presidencial. Ahora encabeza la provincia Gustavo Sáenz, quien en 2015 compartió la fórmula presidencial de Sergio Massa y presentó lista propia en los comicios provinciales del año pasado.