"Hemos podido corroborar que se alcanzó el número del quórum con alguien que ya no es diputado y pertenece al Poder Ejecutivo. Es el caso del ex diputado (Daniel) Scioli, que fue designado embajador en Brasil. Esto es una vergüenza. Lamentamos que los demás legisladores de la oposición sean cómplices de esta anomalía; si no se levanta la sesión nosotros nos vamos a retirar y vamos a judicializar esta situación”, dijo el diputado de la Unión Cívica Radical y presidente del intebloque de Juntos por el Cambio Mario Negri.