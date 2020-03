La media sanción de Diputados provocó una crisis general en ese entonces en el interbloque de Cambiemos, dividido entre verdes y celestes. Y una particular conmoción en Elisa Carrió, que abandonó la sesión entre gritos y con la amenaza latente de romper con la coalición -"no hablé para preservar la unidad de Cambiemos", resaltó esa noche- y furiosa con Emilio Monzó, que según la legisladora no le dio la palabra y que un par de horas antes le había confesado, en su despacho de la presidencia de la cámara, que acompañaría el dictamen en caso de empate, a pesar de sus convicciones religiosas. Para no obturar la discusión en el Senado.