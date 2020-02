A dos meses y medio de asumir como presidente, Alberto Fernández se encontró por primera vez con el número justo en la Cámara baja: 129. La lupa se posó sobre Scioli, duramente criticado por Juntos por el Cambio por su doble condición de diputado y embajador, a pesar de que técnicamente el ex gobernador aún no renunció a su banca y todavía no asumió formalmente como representante en Brasil, que depende de un decreto presidencial y que, en teoría, está al caer: la próxima semana hay agendada una gira parlamentaria en Brasilia. La Casa Rosada quiere contar para eso con su representante en ese país.