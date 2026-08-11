La UTEP y los cartoneros invitaron a León XIV a recorrer una villa y un centro de reciclado en su visita a la Argentina

La UTEP y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores invitaron al papa León XIV a visitar un barrio popular y una cooperativa de recicladores urbanos

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La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) enviaron una carta al Vaticano con una invitación para que el papa León XIV conozca de primera mano la vida y el trabajo de los movimientos populares durante su visita a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. El viaje del pontífice, confirmado oficialmente por la Santa Sede, incluirá también Uruguay y Perú, en lo que será su primera gira apostólica por América del Sur.

La misiva a la que accedió Infobae, fechada el 5 de agosto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no fue dirigida directamente al Santo Padre, sino al cardenal Michael Czerny S.J., prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, con copia a Sor Alessandra Smerilli, al cardenal Fabio Baggio y a Monseñor Jozef Barlaš. La carta fue firmada por Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, y por Sergio Alejandro Sánchez, presidente de la FACCyR.

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La primera página de la carta que la UTEP y los cartoneros enviaron al Vaticano

La elección del destinatario no es casual. El Dicasterio que encabeza Czerny fue, durante el pontificado de Francisco, el principal interlocutor vaticano de los movimientos populares de todo el mundo y el impulsor de los Encuentros Mundiales de Movimientos Populares. En ese espacio también participó Juan Grabois, fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), quien integró el organismo durante los años del papado del primer pontífice latinoamericano.

La invitación: asamblea, reciclado y barrio popular

La carta le pide a Czerny que acerque al jefe del Vaticano el deseo de un encuentro y plantea tres opciones concretas. La primera, una gran asamblea en la sede del sindicato (por la UTEP), a la que definieron como “una oportunidad histórica para encontrarse con quienes representan cotidianamente las tres T: Tierra, Techo y Trabajo”. La segunda, una visita a un centro de reciclado de la Ciudad de Buenos Aires, “donde trabajadores y trabajadoras cartoneras sostienen con su esfuerzo un sistema de reciclado con inclusión social, generan trabajo digno y cuidan la casa común”. La tercera, un recorrido por un barrio popular del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde miles de familias construyen cotidianamente el hábitat, la alimentación, la salud y el cuidado comunitario.

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Las propuestas, señala el texto, pueden también realizarse en Luján o en la provincia de Córdoba, dos de las otras ciudades que visitará el pontífice. Y los firmantes anticipan que, si la agenda de León XIV no permitiera el desplazamiento, irán ellos al lugar donde pueda recibirlos. “Lo fundamental para nosotros es que pueda producirse este encuentro: poder escucharlo, compartirle la situación que atraviesan nuestros pueblos y renovar personalmente el compromiso que nació de sus palabras”, aclararon.

La UTEP realizó una movilización a la Basílica de Luján al complirse 10 años del papado de Francisco. Esa será una de las ciudades que visitará León XIV (Foto: REUTERS/Tomas Cuesta)

La carta describe un momento de presión sobre las organizaciones: “Atravesamos un momento muy difícil. En la Argentina y en buena parte de nuestra región, los movimientos populares están siendo profundamente golpeados. Las experiencias de trabajo autogestionado, las cooperativas, los procesos de integración urbana, los espacios comunitarios, las redes de cuidado y las respuestas populares frente al hambre y la exclusión están siendo debilitados o desmantelados”.

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Y agrega: “Vemos con preocupación cómo vuelven a imponerse valores que colocan al dios Dinero por encima del trabajo humano, de la dignidad de las personas y del cuidado de los más pobres”. En ese marco, la presencia del Papa junto a los movimientos populares, sostienen, “no se trataría solamente de una actividad dentro de su agenda, sino de un signo concreto de una Iglesia que escucha, acompaña y camina con los pobres y los trabajadores excluidos”.

Gramajo y Sánchez también piden que las autoridades del dicasterio acompañen al Santo Padre durante la visita al país y extienden la invitación a la nueva prefecta del organismo: “El Dicasterio ha sido nuestra interlocución más fuerte dentro del Vaticano y un actor fundamental en el camino de los Encuentros Mundiales de Movimientos Populares. En esta nueva etapa, queremos seguir construyendo juntos una relación cercana y concreta entre la Iglesia y las organizaciones populares”.

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La carta de los movimientos populares y los cartoneros está firmada por Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP y por Sergio Alejandro Sánchez, el presidente de la Federación Argentina, Cartoneros y Recicladores

Los recicladores: trabajo invisible, servicio esencial

Los cartoneros y recicladores urbanos son hombres y mujeres que viven en barrios periféricos y se ganan la vida recogiendo, clasificando y vendiendo cartón, papel y otros residuos reciclables. Trabajan en la informalidad, sin cobertura médica ni protección social, pero su labor tiene un impacto concreto y medible sobre el medioambiente urbano: reducen la cantidad de residuos que llegan a los vertederos y sostienen cadenas de reciclado que ningún sistema formal podría reemplazar. “Sin cartoneros no hay reciclaje y el reciclaje sin cartoneros es basura”, es una frase que circula entre los movimientos del sector en distintos países, según publicó Vatican News al cubrir el V Encuentro Mundial de Movimientos Populares que se llevó adelante entre el 21 al 24 de octubre de 2025 y que contó con el apoyo del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y donde representantes sociales y de la economía popular de todo el mundo reflexionaron y propusieron actuaciones sobre los grandes temas de la Tierra, el Techo y el Trabajo, que el papa Francisco calificó como los “derechos sagrados” de la dignidad humana. El día 23 se reunieron con el papa León XIV y el sábado 25 y el domingo 26 participaron en la peregrinación jubilar de los Movimientos Populares, como parte del Jubileo de los equipos sinodales y los órganos de participación, resaltando su compromiso al servicio de la justicia social y el bien común.

En la Argentina, ese trabajo se organiza a través de cooperativas vinculadas al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la FACCyR, que lograron construir en la Ciudad de Buenos Aires un sistema de reciclado con inclusión social reconocido internacionalmente. El modelo demuestra que los trabajadores, cuando se organizan, pueden ser protagonistas de la gestión ambiental y no solo sus beneficiarios marginales.

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Jorge Bergoglio cuando era arzobispo de Buenos Aires junto a cartoneros en la Plaza Constitución

Francisco, el Papa cartonero

El papa Francisco mantuvo con los cartoneros, los recicladores urbanos y los movimientos sociales del mundo una relación que sus propios protagonistas definen como una alianza histórica. Desde su etapa como arzobispo de Buenos Aires, conoció de cerca la actividad de estas personas y validó su organización como una respuesta digna a la exclusión. Como sumo pontífice, los convocó a cuatro Encuentros Mundiales de Movimientos Populares, los llamó “poetas sociales” y los reconoció como custodios de la casa común. El apodo que le dieron —el Papa Cartonero— resume esa cercanía.

Su fallecimiento el 21 de abril de 2025, a los 88 años, dejó un legado que estos sectores reivindican con fuerza. “Francisco nos dio un gran impulso y nos dejó la misión de seguir peleando de forma constructiva por la tierra, el techo y el trabajo, por la igualdad que todos merecemos”, dijo Sergio Sánchez durante el V Encuentro Mundial de Movimientos Populares. En ese mismo evento, el cardenal Czerny evocó el sueño de Francisco: que los movimientos populares no fueran simplemente acogidos por la Iglesia, “sino reconocidos como parte viva, pensante y activa” de ella.

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La carta de Sergio Sánchez

En paralelo a la misiva institucional de la UTEP y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, Sánchez envió su propia carta al papa León VIV. Su historia personal da peso a cada párrafo de la sentida misiva. Fue el primer cartonero de Villa Fiorito —el mismo barrio donde nació Diego Armando Maradona— y desde allí construyó junto a un joven Juan Grabois el MTE. El 19 de marzo de 2013, cuando Francisco asumió el papado, fue uno de los dos argentinos que lo flanquearon en ese momento histórico, junto a un trabajador docente. Y cuando el primer papa latinoamericano murió, Sánchez estuvo junto al féretro, como testigo de una historia que él mismo ayudó a escribir.

En su carta, le dice a León XIV:

“Me animo a escribirle porque en su discurso del año pasado dirigido a los movimientos populares usted nos dijo: ‘¡Estoy con ustedes!’. Esas palabras quedaron profundamente guardadas en nosotros.

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El papa Francisco fue un gran compañero en esta lucha. Nosotros lo apodamos el Papa Cartonero. Él supo mirar y reconocer la dignidad de nuestro trabajo, el de los cartoneros y recicladores, y nos llamó ‘poetas sociales’.

Soy el presidente de los recicladores en mi país y quiero contarle que un sistema que construimos con mucho esfuerzo, desde el descarte y con el trabajo de miles de compañeros, y que hoy es reconocido como una experiencia de referencia en el mundo, corre el riesgo de ser desmantelado en los próximos días.

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Creamos, desde la nada, un programa de reciclado en la ciudad de Buenos Aires que se convirtió en una experiencia única. Lo hicimos organizándonos, trabajando y cuidando nuestra Casa Común, transformando aquello que otros desechan en una oportunidad para nuestras familias y para toda la sociedad.

Hoy, este camino está en riesgo. Se pretende modificar un modelo que fue construido con mucho esfuerzo y que ha demostrado que los trabajadores, cuando se organizan, pueden ser protagonistas de la transformación de la realidad y del cuidado de la Creación.

Por eso, sería de enorme valor para nuestra lucha que pudiera venir a conocer con sus propios ojos esta experiencia y encontrarse con los trabajadores que, día a día, la hacemos posible.

Sería para nosotros una enorme alegría poder recibirlo, compartir con usted nuestra realidad y mostrarle este trabajo que llevamos adelante con dignidad, esperanza y fe en que un mundo más justo es posible.

Ojalá pueda hacerse un hueco en su ocupada agenda para acercarse a nosotros y conocer este modelo que tanto significa para nuestro pueblo.

Con mucho cariño, Sergio Sánchez".

El Equipo de trabajo de la Conferencia Episcopal Argentina por la visita León XIV a la Argentina

La organización de la Conferencia Episcopal Argentina

Desde hace dos meses, distintos equipos de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) trabajan en los preparativos de la visita del papa León XIV. La Comisión Nacional está encabezada por el presidente de la CEA, monseñor Marcelo Colombo, e integrada por monseñor Raúl Pizarro, monseñor Jorge García Cuerva, monseñor Jorge Eduardo Scheinig, monseñor Alejandro Musolino y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic.

El Equipo Coordinador General —a cargo de la planificación operativa— está liderado por monseñor Pizarro como coordinador general, el presbítero Taricco como director operativo y el contador Pablo Sabatté como gerente de proyecto.

Las áreas de trabajo abarcan comunicación, logística, voluntarios, eventos y liturgia, contenidos y recursos. En Buenos Aires, Córdoba y Luján se conformarán equipos locales articulados con el equipo nacional y con la Santa Sede. El objetivo declarado es “preparar a nuestro país para recibir al papa León XIV y favorecer su encuentro con el Pueblo de Dios y con toda la sociedad argentina”.

Los movimientos sociales del mundo esperan ver en Robert Francis Prevost a un firme continuador de Francisco y respaldo a la economía popular como parte central del legado social de su predecesor

La orfandad de los “poetas sociales”

Los movimientos sociales de la Argentina y de más de cien países encontraron en el papa Francisco a un líder religioso, también político, pero sobre todo religioso; que expuso, como ningún sucesor del apóstol Pedro, un fenómeno que hacía varias décadas irrumpió en el mundo en un contexto de transformaciones económicas, exclusión del mercado formal de trabajo y reorganización de las economías locales en distintas regiones, especialmente en América Latina, Asia y África.

El fallecimiento de Jorge Bergoglio dejó huérfanos a esos sectores postergados. “Seguirás sembrando esperanza por siempre. Estarás presente en cada costurera, cartonero, cocinera, vendedor ambulante, trabajador rural, guiando nuestro camino por la Justicia Social. Siguiendo tus palabras, seguiremos militando en las calles, en los barrios, junto a los más humildes, combatiendo la deshumanización. No nos olvidaremos de quien nunca se olvidó de nosotros, porque amor con amor se paga”, expresaron desde sus redes sociales las organizaciones que integran la UTEP como sentida despedida al “Papa Cartonero”. Ahora, esos mismos dirigentes, esos mismos trabajadores informales que se ganan la vida reciclando, cuidando enfermos, zapando canteros o limpiando casas, esperan encontrar en Robert Francis Prevost a un firme continuador de Francisco y respaldo a la economía popular como parte central del legado social de su predecesor.