Respecto de la discusión de la posible inclusión en el texto final de una cláusula transitoria que explicite que quienes cumplan con las condiciones para acceder a la jubilación con la ley actual -antes de la modificación propuesta por el Gobierno-, la hayan tramitado o no, puedan seguir trabajando y jubilarse a futuro con la norma vigente hoy, Gallo Tagle se mostró escéptico. En efecto, el dictamen de mayoría aprobado sobre el final de la jornada de ayer no la incluyó, y Juntos por el Cambio adelantó que no dará quórum hoy en la sesión por ese motivo.