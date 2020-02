“Los números del déficit y supuesto ahorro que están mencionando desde el Gobierno, están tirados al azar. En diciembre empezaron a hablar de $5.000 millones, luego dijeron $7.000, y ahora dicen $11.000 millones. Creemos que no hay una elaboración seria de los números y las cifras son arbitrarias . Si la hubiera, tendrían que podernos explicar el porqué del aumento del aporte del 12% al 18%, y el motivo por el que no figura en el proyecto un índice de actualización. No tienen los números finos. Hay demasiadas aristas y cabos sueltos, que no se han contemplado y quieren aprobar el texto así como está en una semana ”, advirtió este juez civil.