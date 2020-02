Bulit Goñi, uno de los funcionarios más consultados por la oposición, aseguró que la cuestión está contemplada en el mensaje de elevación del proyecto enviado hace dos semanas por la Casa Rosada. Pero rechazó incorporar la cláusula pedida por Cambiemos por escrito en el texto. "¿Qué pasaría si discutiendo el Código Penal dijéramos ‘el que no roba, no va preso’. Aclarar lo obvio no nos parece ni conveniente ni prudente, creemos que es suficientemente claro”, remarcó el secretario de Seguridad Social.