Asimismo, el funcionario le restó importancia al caso detectado en Brasil y dijo que, a pesar de que se lleven controles rigurosos, la posibilidad de que el virus ingrese en el país siempre estará presente. “Todos los controles suman, pero lo que más suma es la autorreferencia, es decir, informar los síntomas. No veo que por el caso de Brasil nosotros tengamos que cambiar algo. No hay que entrar en pánico. No queremos un pánico colectivo”, aseguró.