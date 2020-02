- (Risas) No. No me siento representado. Hay un tema muy grave, la deuda que deja Vidal y la que deja Macri son impagables. Como no se puede pagar la deuda que han dejado, yo hago una propuesta a los bonistas. Había un universo de 201 bonistas, por decirlo de alguna manera. 200 aceptaron, uno no y lo trabó. Teníamos dos opciones: pagar o no pagar. Si no pagábamos entrábamos en un default por un pago pequeño; lo que hicimos en el medio fue una colocación de deuda en pesos, tomamos los pesos y con eso cubrimos el vencimiento de deuda. Hubiéramos preferido que los bonistas aceptaran. No aceptaron, la sacamos de la mejor manera posible para no dañar a la provincia.