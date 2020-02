El decreto número 27 del 2020 firmado por el gobernador Axel Kicillof declaró este año como el año del Bicentenario. La celebración debió haber sido el pasado 11 de febrero porque fue ese día de 1820 cuando Buenos Aires se constituyó en forma autónoma y la Junta de Representantes eligió como primer gobernador a Manuel de Sarratea. El mismo día de su asunción, el mandatario del Frente de Todos reivindicó la efeméride: “La Provincia tiene una gran oportunidad, porque el año que viene cumple 200 años de vida, es el Bicentenario de la provincia de Buenos Aires. No importa en qué crean, les voy a pedir que nos dediquemos a que los próximos años sean 200 años de una provincia más productiva, integrada, más solidaria y más justa; y que no dejemos y no permitamos que nadie nos venga a decir que la provincia de Buenos Aires es inviable”.