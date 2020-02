Kicillof manifiesta una obsesión: quitarle a la provincia el estigma de inviable. Por eso, repitió algunas ideas que viene subrayando desde su asunción. La primera es que, si la provincia no logra una transformación, no tiene futuro. Y la segunda es que considera que no deben distraerse con rumores o supuestas diferencias que los ciudadanos no perdonarán. Lo dijo justo unos días después de que su ministro de Seguridad, Sergio Berni, cuestionara a su par nacional Sabina Frederic. La disputa se saldó días atrás, gestiones mediante y con cierto desgaste político.