En una entrevista con Infobae, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, criticó al ex presidente Mauricio Macri y a la ex mandataria María Eugenia Vidal por transferir el costo de los subsidios de energía y transporte de la Nación a la provincia. “Macri le tiró los subsidios por la cabeza a Vidal y ella calladita asumió el costo sin presupuesto”, dijo el ex Ministro de Economía.