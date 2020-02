Al realizar el distingo, el jefe de Estado deslizó una crítica a la actitud que había adoptado en aquel entonces el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía a cargo de Axel Kicillof: “ Ahora tenemos un auditor de la talla del FMI que dice lo que dice; ahora no es que nos pusimos caprichosos y dijimos no pagamos, ahora no somos nosotros, ahora está el Fondo haciendo un llamado al sistema financiero mundial ".