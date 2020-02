Eduardo Buzzi colaborará con el Gobierno para acercar posiciones con los sectores del campo

El ex presidente de la Federación Agraria Argentina lo acordó con el ministro del Interior y aclaró: "Estoy tratando de aportar y colaborar, pero no me pasé al oficialismo”. Mañana se reunirá la Mesa de Enlace para evaluar la posibilidad de un paro agropecuario