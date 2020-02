Este jueves el ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo recibió en su chacra, donde cumple la detención domiciliaria, al ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, y a Cúneo. Allí el periodista le dio los regalos que le envió Maduro: un libro del ex presidente de Venezuela Hugo Chávez, otro sobre la vida de Simón Bolívar, escrito por Gustavo Pereira, y un tercero, una obra de Tomás Polanco Alcántara.