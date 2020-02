Desde el Palacio de Miraflores, Maduro envió su mensaje de apoyo a De Vido, quien se encuentra detenido en el marco de la causa por presuntos desmanejos de dinero público en Río Turbio; además de tener una condena pendiente de 5 años y 8 meses por la Tragedia de Once, y ser uno de los principales imputados en la causa Cuadernos. El ex ministro K ha manifestado su malestar con Alberto Fernández y su entorno por considerar que en Argentina no hay “presos políticos”.