Hoy temprano, Axel Kicillof se dirigió solo a Casa Rosada y le dijo a su equipo que no era necesario que lo acompañaran: “Va a ser larga, cuando vuelva les cuento”. Y así fue. Tras tres horas de reunión, aseguran en La Plata, el Gobernador convenció al Presidente Alberto Fernández y al Jefe de Gabinete Santiago Cafiero de que no es posible garantizar la seguridad de la población donde están instaladas las fuerzas federales si el Ministro bonaerense del área no tiene información ni mando sobre ellas.