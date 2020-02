Frederic no hablará en las próximas horas y tampoco tomará alguna medida sobre las fuerzas federales en territorio bonaerense. La respuesta quedó en manos del presidente Alberto Fernández. “Todos nosotros queremos trabajar para que los bonaerenses vivan en paz y la inseguridad no sea un problema. Después si el ministro de la Provincia tiene un método propio, que lo aplique. Es su responsabilidad. Estamos para ayudar, no para polemizar”, afirmó esta mañana en una entrevista con Radio Continental.