“ La carta surgió ante la falta de respuesta del comando unificado que se anunció hace un mes. No hay comando, no hay información, no sabemos cuántos efectivos fueron desplegados, dónde están, qué trabajo hacen, cómo se realizan las detenciones no a dónde llevan a esos detenidos. No hay comando ni conducción que valga cuando vos tenés cinco fuerzas distribuidas en la provincia y no sabés qué están haciendo ”, detallan.