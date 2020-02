Corría el año 2014, a siete meses de iniciada la investigación, el juez federal Claudio Bonadio envió a juicio oral al entonces vicepresidente Amado Boudou, al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, al ex secretario de Comercio Guillermo Moreno y allanó Hotesur, la sociedad comercial propietaria de los hoteles de la familia Kirchner . A partir de allí comenzó una seguidilla de enfrentamientos entre el magistrado y la ex presidente Cristina Kirchner a quien Bonadio logró sentarla en el banquillo de los acusados en la causa Vialidad.