Losardo consideró que “tenemos que acelerar los nombramientos, que no haya tantas vacantes y que no haya tantos jueces subrogantes. Cada juez tiene que estar en su juzgado, no pueden estar en dos lugares al mismo tiempo”, expresó. Si bien dejó en claro que el Gobierno no está “pensando en modificar la Corte”, manifestó que “con el sistema acusatorio tenemos que avanzar y se logrará celeridad”.