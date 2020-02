Algunos de estos puntos fueron vetados en diciembre, ya no por la oposición sino por senadores del propio oficialismo. Hay cierto acuerdo entre la mayoría opositora en la Cámara de Diputados (donde el bloque de la UCR lo conduce el ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro) y al menos la mitad del bloque de senadores del PJ en que la reforma de las leyes orgánicas de la Policía debe tratarse en un debate específico y no en una ley de emergencia.