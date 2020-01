En la principal bancada opositora quien cobró fuerza los últimos siete días fue Mario Negri. Hábil y experimentado negociador quedó al frente de las conversaciones ante la ausencia de Cristian Ritondo. Es además el jefe del Interbloque por lo que es natural el diálogo con Massa y Kirchner. Estos días se convirtió en la voz de los gobernadores radicales (Gerardo Morales, Gustavo Valdés y Rodolfo Suárez) e incluso del porteño Horacio Rodríguez Larreta que teme que desde el oficialismo busquen licuar su poder como principal figura del PRO y con proyección para el 2023 en Juntos por el Cambio. La pelea por la Coparticipación fue una muestra. En la mesa se sentó el flamante diputado Alfredo Cornejo, ex gobernador de Mendoza y presidente del Comité Nacional de la UCR. A él le molestó, tanto como a Negri, la difusión de declaraciones de Mauricio Macri en Villa La Angostura sobre la toma de deuda durante su gobierno. Justo en el momento en que la oposición parlamentaria buscaba sacar alguna ventaja a favor de los gobernadores el ex presidente se puso en el centro de la escena y generó cataratas de críticas. Cornejo además quiere poner a la UCR al frente de la oposición y no como subsidiaria del PRO.