Consultado por estas declaraciones, el presidente del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, el radical Mario Negri, planteó sus críticas. “ Vi ese video casero que alguien tomó, algún pavote haciéndose el vivo... (lo que dijo Macri) es inapropiado, no me gustó y no me parece la mejor forma de volver ", expresó el dirigente cordobés.