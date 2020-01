Para el ex ministro “en las resoluciones del juez Rafecas en esta causa no hay una sola razón expuesta, ni una sola mención de acción u omisión alguna, en cabeza mía como Ministro de planificación Federal Inversión Publica y Servicios, que pueda explicar la imputación y el procesamiento de que he sido objeto por cumplir con los deberes funcionales a mi cargo. La ausencia de fundamentación alarma al Estado de Derecho y demuestra no sólo que el Dr. Rafecas carece de los requisitos relativos a la integridad moral e idoneidad técnica y al compromiso con la democracia y la defensa de los derechos humanos que el o los postulantes deben reunir”.