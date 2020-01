Para que el procurador sea designado, el Ejecutivo necesita los dos tercios de los votos del Senado. El bloque del Frente de Todos tiene 41. Aún con aliados no llegarían a los 48 sin apoyo opositor. El paso del candidato por la Audiencia a la que debe convocar la comisión de Acuerdos es importante aunque no definitorio. Los radicales reprochan a Rafecas su actuación en el llamado caso de los sobornos en el Senado (la votación de la reforma laboral y por la que el juez apuntó al propio ex presidente Fernando De la Rúa por el supuesto pago de coimas); su intercambio de mensajes con un abogado de Amado Boudou y también por haber desestimado la denuncia presentada antes de su muerte por el fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner.