Es difícil tener una evaluación, no sólo definitiva, porque es sólo un mes. Pero, además, porque a un gobierno hay que darle tiempo para poder evaluarlo. Este primer mes tiene aspectos positivos en su interés por buscar el equilibrio fiscal, en desindexar la economía con mucho poder político, en no entrar en default... Suena bastante bien. El punto es que todas esas cosas tienen un doble discurso. Se busca el equilibrio fiscal pero con un aumento de impuestos muy fuerte. Cuando se acepta eso se dice ‘le sacamos a los ricos para darle a los pobres’. No es cierto, le están sacando a la clase media. A la larga se va a correr el velo. En marzo, abril, todo el mundo se va a dar cuenta que esto es así. Va a pagar Bienes Personales gente que tenía un patrimonio de 30.000 dólares y gente que antes no pagaba Ganancias va a pagar Ganancias. El ajuste por inflación va a perjudicar a algunas empresas pequeñas. Los jubilados, salvo el de la mínima, van a ver congelados sus ingresos. Si todas estas cosas que tienen una mirada positiva de buscar el equilibrio fiscal, no entrar en default y desindexar, se hablaran con la verdad, si se dijera que es un ajuste fiscal para sanear la economía y no se lo revistiera místicamente, engañosamente, el balance sería positivo. Ese doble discurso es el que está haciendo daño porque genera luego una crisis de expectativa. Y tiene cosas negativas que tienen que ver con la Justicia. Se está intentando dar impunidad a hechos de corrupción. Esto de que hay presos políticos... no es así, hay políticos que están presos por hechos de corrupción. La mayoría con prisión domiciliaria.