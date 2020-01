-El material que había era muy poco. En aquel momento depuramos la información que tenía el Ministerio de Justicia respecto de las personas desaparecidas. Actualizamos la lista, e hicimos la comparación con las personas que más o menos respondieran a los muy poquitos datos que se obtuvieron: estatura, edad… Pero hay cosas de las que pasaron cuatro años… Si no me equivoco, estaba tan calcinado que no quedaban restos que ayudaran. Pero discúlpeme, ya me retiré y no quiero volver…