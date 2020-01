“Sin una sentencia firme y después de un juicio en el que se hayan respetado las garantías ninguna persona puede dejar de ser tratada como inocente. Este primer reclamo es a la Corte, que es un reclamo directo, la cuestión que sigue es que si la Corte no va a moverse, va a ver que hacerlos mover, no hay otra posibilidad. El actual gobierno, que reconoce las detenciones arbitrarias, va a tener que asumir las responsabilidades si la Corte no lo hace ", agregó el letrado.