En opinión de Repetto, el caso de la escalera de La Rosada no fue un hecho aislado: “Entiendo que la pasada gestión del área de Cultura fue una de las más magras en propósitos y resultados que recuerdo en mis 50 años de activo compromiso con la memoria, la identidad y el patrimonio de la Patria, gestión de la que formaron parte y acompañaron en resultados las actuales autoridades de la Comisión Nacional. Las malas praxis como la de la Casa Rosada fueron muchas y notables, no sólo en la protección del patrimonio, sino también en las declaratorias donde se confunden tipologías y donde no se proponen medidas normativas de protección a las que habilita la actual ley”.