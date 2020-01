En diálogo con Infobae, Viviani admitió que el encuentro con el ministro lo había “tranquilizado” y explicó los motivos de su rechazo a que las plataformas de transporte estén contempladas en el proyecto que empezó a analizar Trabajo: “Son como remises y tienen que cumplir una normativa -destacó-, pero si la cumplieran, en realidad, no podrían cobrar la mitad de la tarifa que el taxi: los tipos no pagan nada, no tributan en la Argentina y le sacan el 30 por ciento al tipo que pone el auto”.