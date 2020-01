Cristina Fernández de Kirchner era la presidenta en el momento de la muerte del fiscal Alberto Nisman. La relación entre ellos no era amistosa, sino todo lo contrario. El documental nos muestra la primera imagen de CFK declarando en el juicio por AMIA. Allí es interrogada por Nisman y afirma que, en el marco de su rol dentro de la comisión de investigación contra la mutual judía, tuvo un encuentro con Stiuso, nombre que le cuesta mencionar porque no lo recuerda con claridad al momento de la pregunta. Aunque no está la voz de Cristina Kirchner durante el documental a manera de entrevista directa, su mención y vinculación con el caso está latente en los 6 episodios.