El juez Bonadio no tomó en cuenta los dichos de D’Alessio para dictar el procesamiento de Cristina Kirchner, De Vido y el resto en marzo pasado.Cuando en octubre pasado le tocó revisar el caso, la Cámara Federal confirmó solo los procesamientos de De Vido, Baratta, el ex ministro menemista Roberto Dromi y su hijo, y el ex titular de ENARSA Ezequiel Espinosa.