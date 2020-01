¿Habrá viajes al exterior del Presidente?, preguntó Infobae a un funcionario de la Cancillería. “Nada por ahora. La prioridad del Presidente es estar en la Argentina que es donde más lo necesitan” , respondió tajante la fuente consultada. El canciller Felipe Solá era de la idea de que Alberto Fernández viaje al Foro Económico de Davos, que se realizará a fines de enero. Pero tanto el jefe de Gabinete Santiago Cafiero como el mismo ministro de Producción, Matías Kulfas, aconsejaron que no era necesario estar en Suiza. No hará falta que esté el Presidente en Davos ya que puede ir el ministro de Economía, Martín Guzmán, o el propio canciller Solá. Alberto Fernández suscribió esta idea y no tiene pensado viajar al exterior en lo inmediato.