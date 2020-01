Además del sobreseimiento de Máximo, “Wado” de Pedro y “El Cuervo” Larroque, el fallo alcanzó al ex secretario de Justicia Julián Álvarez, a los ex intendentes Ricardo Ivoskus y Enrique García y al empresario Sergio Szpolski. Tal como sucede en todos los sobreseimientos, la resolución hizo “expresa mención de que el proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubieran gozado los imputados”.