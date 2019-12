El número de ex funcionarios presos se redujo desde que el Frente de Todos ganó las elecciones internas en agosto pasado y por la aplicación desde el 22 de noviembre del nuevo régimen de prisiones preventivas. Salieron de la cárcel De Vido, los ex funcionarios de Planificación Federal Roberto Baratta y Carlos Kirchner, el ex intendente de Río Turbio Atanacio Pérez Osuna, los empresarios Cristóbal López, Fabián De Sousa y Carlos Cortez y el ex líder de Quebracho, Fernando Esteche. También recuperaron su libertad, ya que estaban en prisión domiciliaria, el sindicalista Omar “Caballo” Suárez, el empresario Gerardo Ferreyra, el abogado Miguel Angel Plo, su yerno Federico Zupicich, el ex funcionario de Yaciretá Oscar Thomas. Todos ellos, excepto De Vido, estuvieron presos sin condena. El ex ministro tiene una por corrupción en la tragedia de Once pero no está firme. Además, su arresto no se dio por ese veredicto sino por causas que estaban en su etapa inicial (Río Turbio y Gas Licuado primero, y cuadernos después).