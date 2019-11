La cita, 12 días antes de que asuma el presidente electo, tuvo de principal orador al ex presidente del AFSCA y ex vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto. Entre las críticas al gobierno de Macri por las detenciones irregulares, aseguró que “en un gobierno popular no puede haber presos políticos” y enfatizó: “Volvemos mejores”.