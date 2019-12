Lo que sí terminó fue la batalla judicial entre Campagnoli y Gils Carbó. El juez Canicoba Corral sobreseyó a la ex procuradora y a Francisco Larcher. No pudo probar la supuesta filtración denunciada por Campagnoli. “Más allá de cuanto resulta de la denuncia, no se han arrimado a esta causa elementos que indiquen que ello haya efectivamente ocurrido”, dice el fallo al que tuvo acceso Infobae.