Abba lo llevó hasta la puerta de su casa y le sacó los precintos. En ese momento, Severo comenzó a llorar. “Llamé tres veces al 911. La primera me dijeron que me mandaban un móvil y nunca apareció, llamé por segunda vez, tampoco vino ningún móvil, y llamé por tercera vez y me atendió un contestador automático. Luego llamamos a un teléfono que me dio Severo y al rato vinieron los familiares con una cámara de Canal 7”, recordó.