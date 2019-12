En la conferencia de prensa que después brindaron los gobernadores Sergio Uñac (San Juan) y Gerardo Morales (Jujuy), reconocieron que no todos pero “muchos pidieron al nuevo gobierno la suspensión del consenso fiscal 2017” y no quisieron entrar en detalles acerca del total de ingresos que recibirán las provincias durante el año de suspensión de la rebaja impositiva. “En el caso de Jujuy serán 1.000 millones de pesos más, pero la estructura impositiva no es la misma en cada una de las provincias. En algunas, como Buenos Aires, se sentirá el impacto seguramente”, precisó Morales, pero no se animó a dar una cifra general.