-Lamentablemente todavía no hay articulación entre nación, las intendencia, las gobernaciones y los dirigentes sociales. Salvo con algunos intendentes del interior, con los cuales hace tiempo trabajamos juntos, como en Chaco, Salta, la Rioja y San Juan. O en el Conurbano con las intendencias como las de San Martín y Malvinas Argentinas. Hay muchos municipios que no nos dan lugar, ni nos prestan atención. Uno de esos casos es La Matanza. Este es un caso único porque es el distrito de la vicegobernadora (por Verónica Magario) donde hay una pobreza extrema, y no pudimos articular nada. En La Matanza las organizaciones sociales somos mala palabra. Estamos muy preocupados por los despedidos que no han cobrado salario ni indemnización. Ellos no tienen ni siquiera un plan social. Sabemos que hay compañeros que en las proximidades de las fiestas la están pasando muy mal.