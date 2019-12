Prácticamente no tuvo tiempo ni de comer y aprovechó las primeras horas en su casa para descansar y responder algunos saludos de varios dirigentes del arco político nacional, que apenas se enteraron que estaba nuevamente en libertad, no dudaron en llamarlo o enviarle mensajes. “Se despertó pasado el mediodía. Está muy contento, con una tobillera electrónica y seguimiento satelital. Está muy fuerte”, reveló la mujer de De Vido, quien tampoco pudo ocultar la emoción de tener a su esposo de vuelta con ella. “ Lo llamaron y le escribieron dirigentes, gobernadores, ex compañeros de la bancada en el Congreso . La verdad no tuvimos tiempo de revisar todo lo que le llegó porque fueron muchos los saludos. Julio está muy acompañado y lo agradecemos.Estamos muy felices que volvió también justo para estas fechas ”, agregó Minnicelli.